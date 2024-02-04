В 19:30 04.02.2024 Арсенал Лондон и Ливерпуль начнут матч в английской футбольной Премьер-лиге.

Арсенал Лондон — Ливерпуль

Последний матч между собой: Арсенал Лондон — Ливерпуль 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ливерпуль»).

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