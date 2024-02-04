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    «Арсенал» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 23-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Ливерпулем»

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    «Арсенал»
    Лидер турнирной таблицы чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет в гостях против «Арсенала». За ходом матча 23-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    Лондонский клуб находится на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. На счету «Арсенала» 46 очков: 14 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 44:21.

    Подопечные Микеля Артеты провели всего 2 матча в АПЛ в этом году и оба из них завершились для лондонцев успешно. Сначала «Арсенал» дома разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 5:0, а в крайнем туре обыграл на выезде «Ноттингем Форест» (2:1).

    В начале января «канониры» также сыграли матч в Кубке Англии, уступив в 3-м раунде «Ливерпулю» (0:2).

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, записав в свой актив 51 очко в 22-х матчах. Подопечные Юргена Клоппа одержали 15 побед, 6 раз сыграли вничью и один раз проиграли. Разница забитых и пропущенных мячей мерсисайдцев составляет 51:19.

    «Красные» не проигрывают на протяжении 11-ти матчей во всех турнирах. За этот период «Ливерпуль» одержал 8 побед и трижды сыграл вничью.

    В крайнем туре АПЛ команда Клоппа с крупным счетом обыграла дома «Челси» (4:1). Голами в составе «Ливерпуля» отметились Жота, Брэдли, Собослаи и Диас. Эта победа стала для «красных» четвертой подряд в АПЛ.

    Личные встречи

    В 10-ти последних матчах на счету «Ливерпуля» 5 побед, «Арсенал» оказался сильнее в 2-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.70.

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