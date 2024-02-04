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    «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ

    «Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Арсенал» на своем поле одержал победу над «Ливерпулем» (3:1) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    Первый гол «канониры» забили на 14-й минуте встречи. Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака оказался в нужное время в нужном месте и добил мяч в ворота после успешного отскока.

    На 43-й минуте «Ливерпулю» удалось сравнять счет. Защитник «Арсенала» Габриэль оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    На 67-й минуте «Арсенал» вновь вышел вперед. Нападающий команды Габриэль Мартинелли воспользовался ошибкой соперника и отправил мяч в ворота.

    Уже на 90+2-й минуте «канониры» поставили точку в этом матче, забив 3-й гол своей команды. Нападающий «Арсенала» Леандро Троссард показал неплохой дриблинг и нанес точный удар со средней дистанции.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Ливерпуль 3:1
    Арсенал Лондон: Йеспер Даланн, Флавиу Назинью, Эдгарас Уткус, Феликс Лемарешаль, Ауэк Денки, Warleson, Thibo Somers, Leonardo Lopes, Kazeem Olaigbe, Hannes Van Der Bruggen, Alan Minda Ливерпуль: Бруно Годо, Kahveh Zahiroleslam, Ryotaro Ito, Jarne Steuckers, Eric Junior Bocat, Mathias Delorge Knieper, Joel Chima Fujita, Frederic Ananou, Matte Smets, Rein Van Helden, Jo Coppens

    После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. «Ливерпуль» располагается на 1-й позиции (51 балл).

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