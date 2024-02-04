«Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 3:1, обзор голов

Первый гол «канониры» забили на 14-й минуте встречи. Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака оказался в нужное время в нужном месте и добил мяч в ворота после успешного отскока.
На 43-й минуте «Ливерпулю» удалось сравнять счет. Защитник «Арсенала» Габриэль оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
На 67-й минуте «Арсенал» вновь вышел вперед. Нападающий команды Габриэль Мартинелли воспользовался ошибкой соперника и отправил мяч в ворота.
Уже на 90+2-й минуте «канониры» поставили точку в этом матче, забив 3-й гол своей команды. Нападающий «Арсенала» Леандро Троссард показал неплохой дриблинг и нанес точный удар со средней дистанции.
После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. «Ливерпуль» располагается на 1-й позиции (51 балл).