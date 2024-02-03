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    Тен Хаг заявил, что Маунт продолжает восстанавливаться после травмы

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о состоянии полузащитника команды Мэйсона Маунта.

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    «Он всё ещё борется (с травмой), полученной во второй игре сезона. Он вернулся на некоторое время, а затем получил новую травму. Это не очень здорово, и это расстраивает его, и я сочувствую ему. На него были такие большие надежды, и я лично возлагал на него большие надежды, он мог бы стать хорошим игроком для нас.

    Сейчас для него важнее всего набрать форму и двигаться шаг за шагом, не форсировать события, и тогда, надеюсь, к концу сезона он сможет оставаться в форме и бороться за место в команде. Или, по крайней мере, сыграть свою роль в этой команде», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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    • В нынешнем сезоне Маунт провел 12 матчей за «манкунианцев» во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Напомним, что полузащитник перешел летом 2023-го года из «Челси» за 65 млн. евро.

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