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    Радченко поделился мнением о том, что Кассьерра продлил контракт с «Зенитом»

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    Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал новость о продлении контракта нападающего Матео Кассьерры с «сине-бело-голубые».

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «Кассьерра проводит очень хороший сезон, забил достаточно голов. Ещё в "Сочи" было видно, что это нападающий с хорошим потенциалом. У него были предложения от других клубов из топовых чемпионатов, потому что центральный нападающий — недостающий товар.

    Этот новый контракт с игроком пойдёт на пользу только "Зениту". Любое предложение "Зенит" будет рассматривать. Если клубу будет выгодно, конечно, Кассьерру отпустят», — сказал Радченко Чемпионату.

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    • Напомним, что 2-го февраля Кассьерра подписал новое соглашение с «Зенитом» до лета 2027 года. В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей за «сине-бело-голубых» в РПЛ, забил 14 голов и сделал голевую передачу.

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