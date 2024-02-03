Радченко поделился мнением о том, что Кассьерра продлил контракт с «Зенитом»

Экс-футболистпрокомментировал новость о продлении контракта нападающегос «сине-бело-голубые».

«Кассьерра проводит очень хороший сезон, забил достаточно голов. Ещё в "Сочи" было видно, что это нападающий с хорошим потенциалом. У него были предложения от других клубов из топовых чемпионатов, потому что центральный нападающий — недостающий товар.

Этот новый контракт с игроком пойдёт на пользу только "Зениту". Любое предложение "Зенит" будет рассматривать. Если клубу будет выгодно, конечно, Кассьерру отпустят», — сказал Радченко Чемпионату.

Напомним, что 2-го февраля Кассьерра подписал новое соглашение с «Зенитом» до лета 2027 года. В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей за «сине-бело-голубых» в РПЛ, забил 14 голов и сделал голевую передачу.