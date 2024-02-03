В 18:00 03.02.2024 Престон Норт Энд и Ипсвич Таун начнут матч в английском Чемпионшипе.

Престон Норт Энд — Ипсвич Таун

Последний матч между собой: Ипсвич Таун — Престон Норт Энд 4:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ипсвич Таун»).

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