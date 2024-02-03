Ньямси рассказал, как решился на переход в «Локомотив»

Защитникзаявил, что родственники сомнительно отнеслись к переходу футболиста в клуб из России.

«Когда предложение из России поступило, родственники действительно стали спрашивать: "А оно тебе надо? Подумай хорошенько".

И я сел, внимательно обдумал этот переход, поспрашивал у пары своих друзей, которые играют или играли в России. Один из них — Изидор, второй — Мехди Зеффан, выступавший за "Крылья" пару лет назад.

Оба в один голос сказали, что здесь всё очень здорово, не надо ничего бояться и можно ехать, в "Локомотиве" всё понравится. Их мнение и стало решающим», — приводит слова Ньямси «Матч ТВ».

Напомним, что 1-го февраля «Локомотив» объявил о переходе Ньямси из французского «Страсбурга». Защитник провел 13 матчей в Лиге 1 сезона 2023/2024 и не отметился результативными действиями.