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    «Манчестер Сити» получил рекордную прибыль в истории АПЛ за победу в минувшем сезоне

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    .SubTitle .Lead Издание The Athletic опубликовало размеры гонораров клубов АПЛ за выступления в прошлом сезоне. Английский «Манчестер Сити» получил рекордную прибыль.

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    Согласно данным источника, «горожане» получили £ 176,2 млн, что на 15 процентов больше, чем в предыдущей кампании. Лондонский «Арсенал», финишировавший на втором месте, заработал £ 172,2 млн, а «Манчестер Юнайтед» £ 168,3 млн.

    Примечательно, что занявший последнее место «Саутгемптон» заработал £ 103,6 млн.

    Напомним, после 21 игры в АПЛ «Манчестер Сити» набрал 46 очков и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице английского чемпионата. На первом месте идёт «Ливерпуль», набравший 51 очко и проведший на одну встречу больше, чем «Ман Сити».

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