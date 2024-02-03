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    Луис Энрике высказался о задачах «ПСЖ» в нынешнем сезоне

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о задачах клуба в нынешнем сезоне.

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    «Задача — к 1 июня выиграть все трофеи. Вот такие мы смелые», — приводит слова Энрике L’Équipe.

    Напомним, завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Страсбург» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге (Франция). «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:1.

    «Пари Сен-Жермен» располагается на первой строчке французской Лиги 1, в активе команды Луиса Энрике 47 очков в 20 матчах. В следующем матче парижане сыграют с «Брестом» в рамках Кубка Франции, встреча состоится 7 февраля.

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