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    Личка прокомментировал камбэк «Динамо» в матче с «Ботевом»

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвел итог матча против «Ботева» (3:2).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Можно ли уже делать какие-то оценки качества футбола? Понятно, что пока не всё получается так, как мы хотим, и это нормально, когда не хватает свежести в ногах. Большой плюс, что смогли победить, проигрывая по ходу матча 0:2.

    Были хорошие моменты во втором тайме, которые потом разберём на теории: в самом начале Луис, Егор и Карра провели опасную атаку, потом Федя много придумывал, Глади мог забить в моменте, когда мы в два-три паса дошли от своих ворот до чужих — супер. Самое важное, что все закончили матч здоровыми и не получили повреждений», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

    В следующем матче «Динамо» сыграет против «Канвона» 4-го февраля также в рамках товарищеского матча.

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