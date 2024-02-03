В 18:00 03.02.2024 Лейтон Ориент и Карлайл Юнайтед начнут матч в английской Первой Лиге.

Лейтон Ориент — Карлайл Юнайтед

Последний матч между собой: Карлайл Юнайтед — Лейтон Ориент 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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