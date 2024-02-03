Ковтун: Джикия не давал поводов усадить себя на скамейку, поскольку без остатка выкладывался в каждом матче

Бывший игроквысказался о ситуации с контракта защитника московской команд

«Ситуация с Джикией зашла в тупик. Он привык к тому, что при всех тренерах остается ключевым исполнителем и лидером. Да и сам Георгий не давал поводов усадить себя на скамейку, поскольку без остатка выкладывался в каждом матче.

Считаю, вопрос возраста в данной ситуации отходит на второй план. Другое дело, если имеется конфликт с Абаскалем. Считаю, сторонам необходимо найти компромисс. Капитан однозначно способен помочь клубу. Не имеет смысла брать еще одного иностранца на место вожака коллектива, вокруг которого тот выстраивался в течение многих лет», — приводит слова Ковтуна RT.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт 30‑летнего защитника рассчитан до лета.