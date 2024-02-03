Клопп: мы должны выиграть все оставшиеся матчи, что является безумием

Главный тренеррассказал о том, как решение специалиста покинуть свой пост по окончанию нынешнего сезона повлияло на команду.

«Если бы я не объявил о том, о чём объявил неделю назад, то что бы изменилось? Разве не отлично выиграть ещё одну Премьер-лигу, разве не отлично было бы сделать это после всего того, что мы сделали за эти годы и насколько стали близки?

Однако кое-что изменилось. Единственная небольшая разница состоит в том, что теперь игроки кричат: "За Юргена!"

Впереди ещё много матчей, мы должны выиграть их все, что является безумием. Я не мечтатель, но если вы спросите меня, будет ли это красиво, то да, очень красиво для всех, кто поддерживает Ливерпуль», — приводит слова Клоппа Mundo Deportivo.

Напомним, что 31-го января «Ливерпуль» разгромил «Челси» (4:1) в рамках АПЛ. «Мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице чемпионата Англии с 51-м очком в активе.