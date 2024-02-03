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    Азар о том, как хотел бы закончить карьеру в «Реале»: Оформить хет-трик и сказать «чао»

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    Экс-полузащитник «Реала» Эден Азар сожалеет о том, как закончилась его карьеру в «королевском» клубе.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    «Мне грустно, что я так закончил. Идеальной историей было бы оформить хет-трик и сказать "чао". Мой этап карьеры в "Лилле" закончился хорошо, этап в "Челси" — ещё лучше.

    В "Реале" я понимал, что всё кончено и даже не хотел выходить на поле. Возможно, некоторые люди намекали, что мне понравится, если я буду оставаться на скамейке запасных», — приводит слова Азара L’Équipe.

    Ранее экс-полузащитник «Реала» рассказал о том, почему приехал на сборы «Реала» с лишним весом в 2019-м году.

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  • 31/01/2024

    • Всего Азар провел за «Реал» 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 голевых передач.

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