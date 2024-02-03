Азар: Я позволял себе лишнего в отпуске каждый раз, как наступало лето

Экс-полузащитникрассказал о том, почему после перехода в стан «сливочных» у него был лишний вес.

«На тот момент в "Челси" я завершил один из лучших сезонов в своей карьере. Я сказал себе: "Теперь, когда ты в 'Реале', возможно это твой последний отпуск, которым ты сможешь насладиться.

Я позволял себе лишнего в отпуске каждый раз, как наступал летний отпуск. Я отдавал всего себя на протяжении семи лет, играя в Англии без отдыха на Рождество ради того, чтобы в течении трёх-четырёх неделей отпуска меня никто не беспокоил, и я мог позволить себе розовое вино, барбекю и тому подобное. Это позволило мне перезагрузиться и начать всё сначала. Потом в Мадриде что-то пошло не так, и всё", — приводит слова Азара L’Équipe.

Напомним, что Азар объявил о завершении карьеры футболиста летом 2023-го года. Полузащитник провел за "Реал" 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 голевых передач.