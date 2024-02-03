Деку: Уход Хави стал для «Барселоны» полной неожиданностью

Спортивный директор «Барселоны»неприятно удивлен желаниемуйти с поста главного тренера клуба.

«Уход Хави стал неожиданностью для всех. Давайте не будем в это углубляться. Ощущения плохие, потому что мы рассчитывали на него в следующем сезоне.

Мы все еще перевариваем это. Прямо сейчас мы сосредоточены на команде. Сезон еще не завершен. Придет время — будем искать тренеру замену», — заявил Деку Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

Хави — воспитанник и легенда испанской «Барселоны». В качестве игрока выступал за нее с 1998 по 2015 год. В 2021 году был назначен на пост главного тренера. В сезоне 2022/23 стал с «Барселоной» чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании.