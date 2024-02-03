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    Деку: Уход Хави стал для «Барселоны» полной неожиданностью

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку неприятно удивлен желанием Хави уйти с поста главного тренера клуба.

    Хави
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    Хави

    «Уход Хави стал неожиданностью для всех. Давайте не будем в это углубляться. Ощущения плохие, потому что мы рассчитывали на него в следующем сезоне.

    Мы все еще перевариваем это. Прямо сейчас мы сосредоточены на команде. Сезон еще не завершен. Придет время — будем искать тренеру замену», — заявил Деку Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Хави — воспитанник и легенда испанской «Барселоны». В качестве игрока выступал за нее с 1998 по 2015 год. В 2021 году был назначен на пост главного тренера. В сезоне 2022/23 стал с «Барселоной» чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании.

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