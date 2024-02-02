Источник: Модрич планирует завершить карьеру после Евро-2024

Полузащитник мадридского «Реала»может поставить точку в футбольной карьере.

«Благодаря травмам молодых игроков, которых "Реал" сейчас считает более сильными, он играет больше, чем должен. Модрич знает, что играет чуть больше, чем ожидалось, и понимает, что его роль в этом составе становится вторичной.

Если поступит предложение из Саудовской Аравии или МЛС, он может уехать туда. Если предложения, которое его привлечёт, не будет, он может закончить сезон в "Реале", сыграть на Евро с Хорватией и завершить карьеру», — приводит слова журналиста Ману Карреньо Cadena Ser.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне хорватский полузащитник сыграл 16 матчей в Примере, забил один гол, отдал четыре передачи.