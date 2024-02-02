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    Источник: Модрич планирует завершить карьеру после Евро-2024

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    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может поставить точку в футбольной карьере.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Благодаря травмам молодых игроков, которых "Реал" сейчас считает более сильными, он играет больше, чем должен. Модрич знает, что играет чуть больше, чем ожидалось, и понимает, что его роль в этом составе становится вторичной.

    Если поступит предложение из Саудовской Аравии или МЛС, он может уехать туда. Если предложения, которое его привлечёт, не будет, он может закончить сезон в "Реале", сыграть на Евро с Хорватией и завершить карьеру», — приводит слова журналиста Ману Карреньо Cadena Ser.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне хорватский полузащитник сыграл 16 матчей в Примере, забил один гол, отдал четыре передачи.

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