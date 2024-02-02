Президент «Барселоны»: У меня не было мыслей увольнять Хави

Президентрассказал о том, что не стал бы увольнять главного тренера команды

«У меня не было таких мыслей. Хави этого не заслуживает, я бы не стал увольнять его. Он первый, кто верит в наш успех. Мы не выбросили полотенце на ринг, мы всё ещё боремся в Ла Лиге, в Лиге чемпионов.

У нас достаточно хороший состав, который может победить Наполи», — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

Напомним, что Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончанию нынешнего сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5).

«Сине-гранатовые» занимают 4-е место в таблице Примеры с 47-ю очками в активе после 22-х туров. В следующем матче «Барселона» сыграет против «Алавеса» 3-го февраля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.