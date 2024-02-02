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    Президент «Барселоны»: У меня не было мыслей увольнять Хави

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что не стал бы увольнять главного тренера команды Хави.

    Хави
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    Хави

    «У меня не было таких мыслей. Хави этого не заслуживает, я бы не стал увольнять его. Он первый, кто верит в наш успех. Мы не выбросили полотенце на ринг, мы всё ещё боремся в Ла Лиге, в Лиге чемпионов.

    У нас достаточно хороший состав, который может победить Наполи», — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

    Напомним, что Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончанию нынешнего сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5).

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