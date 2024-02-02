Клопп рассказал о травме нападающего «Ливерпуля» Нуньеса

Главный тренерсообщил о травме ноги у нападающего команды

«Я не знаю, доступен ли он вообще. За 20 минут до конца игры с "Челси" кто-то наступил ему на ногу. Дарвину было очень больно. Он снял бутсу только после игры, до этого просто не мог.

Нуньес покидал стадион в защитном ботинке. Перелома нет, рентген чистый, но нога опухла. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Клоппа Arsenal Buzz.

Напомним, что Нуньес получил травму ноги по ходу матча 21-го тура АПЛ с «Челси» (4:1). В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 7 голов и сделал 7 голевых передач.