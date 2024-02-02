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    Клопп рассказал о травме нападающего «Ливерпуля» Нуньеса

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о травме ноги у нападающего команды Дарвина Нуньеса.

    Дарвин Нуньес
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    Дарвин Нуньес

    «Я не знаю, доступен ли он вообще. За 20 минут до конца игры с "Челси" кто-то наступил ему на ногу. Дарвину было очень больно. Он снял бутсу только после игры, до этого просто не мог.

    Нуньес покидал стадион в защитном ботинке. Перелома нет, рентген чистый, но нога опухла. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Клоппа Arsenal Buzz.

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    • Напомним, что Нуньес получил травму ноги по ходу матча 21-го тура АПЛ с «Челси» (4:1). В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 7 голов и сделал 7 голевых передач.

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