Кассьерра: Главная цель — завоевывать чемпионские титулы с «Зенитом»

Колумбийский нападающийпрокомментировал подписание нового контракта с петербургским

«Я очень рад! С первого дня чувствовал себя здесь как дома. Во всех интервью повторяю одни и те же слова о том, что я счастлив в Петербурге, и моя семья тут счастлива. Я подписал новый контракт, и теперь самое важное — как следует подготовиться к возобновлению сезона и матчу против "Спартака", который обещает быть очень непростым.

Я считаю, что еще достаточно молод. Когда я принял решение приехать сюда в Россию, то с первого дня чувствовал себя очень комфортно. И провел тут уже почти три года. Самое главное для меня — поскольку у меня есть семья, есть сын — это спокойствие. И мы принимали это решение вместе с семьей, потому что именно они во всем оказывают мне безусловную поддержку. И самое главное — я очень доволен тем, что подписал новый контракт.

Главная цель, считаю, завоевывать чемпионские титулы с "Зенитом". Это самое важное, задача номер один. Мы все стремимся к тому, чтобы провести хорошую предсезонку и наилучшим образом начать весеннюю часть. Прошлый год — это уже история. Сейчас нужно хорошо подготовиться с помощью товарищеских матчей, а потом думать о возобновлении чемпионата России и первой официальной игре». — цитирует Кассьерра пресс-служба петербуржцев.

В составе петербуржцев Матео провел 56 матчей, забив в них 21 мяч и отдав 11 голевых передач.

В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 14 голов и сделал голевую передачу. «Сине-бело-голубые» после 18-и туров занимают 2-е место в таблице с 36-ю очками в активе.