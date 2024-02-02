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    Хатайспор — Фатих Карагюмрюк смотреть онлайн

    02.02.2024 в 17:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Хатайспор — Фатих Карагюмрюк

    Футбол
    В 17:00 02.02.2024 Хатайспор и Фатих Карагюмрюк начнут матч в турецской футбольной Суперлиге.

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    Хатайспор — Фатих Карагюмрюк

    Последний матч между собой: Фатих Карагюмрюк — Хатайспор 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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