Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен сократить отставание от первого места

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о турнирной задаче своей команды на предматчевой пресс-конференции перед выездной встречей 22 тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

«Мы знаем, что должны наверстать отставание от первого места, игроки знают это. Команда будет сильнее. Когда вы теряете игроков на ключевых позициях, это ослабляет вашу игру. Особенно когда приходится каждую игру менять игрокам позиции — это точно не улучшает тренировочный процесс», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 32 очками в 21 матче. Отставание манкунианцев от лидирующего «Ливерпуля» составляет 19 очков при игре в запасе у «МЮ».