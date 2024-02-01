Семак: Нам нужно посмотреть, над чем нужно работать, чему более пристальное внимание уделить

Главный тренервысказался о втором сборе команды и Кубке Равноправия.

«Ребята отдохнули в течение трех дней, сегодня у нас занятие восстановительного плана, а завтра мы начинаем работать. На вторых сборах мы будем уделять больше внимания подготовке к игре и тем игровым моментам, которые будут нам нужны. На первых сборах акцент был сделан на функциональное состояние, а на вторых — на игровых компонентах. Мы сыграем в турнире, в ходе которого постараемся получить как можно больше информации о том, кто и как готов, проанализируем взаимосвязи.

Ожидания — планомерная подготовка и минимум потерь из числа игроков. Мы будем стараться, чтобы все провели по полному матчу, чтобы до начала официальных игр ребята сыграли хотя бы парочку полных игр. Турнир достаточно интересный, мы сыграем три игры в рамках Кубка Равноправия, а также одну-две игры вне этого турнира. Конечно, у нас есть задача всегда побеждать, но главная цель на эти матчи — качество нашей игры. Нам нужно посмотреть, над чем нам нужно работать, чему более пристальное внимание уделить.

Думаю, что кто-то лучше готов, кто-то хуже, но на данном этапе состояние ребят позволяет провести 60-90 минут на поле. Это то, к чему мы и стремились во время первых сборов. На мой взгляд, общее состояние команды нормальное.

Соперники разноплановые. На первом сборе нам удалось сыграть с "Чонбуком" — командой из Южной Кореи и с "Аль-Фатехом". Сейчас нам предстоит встретиться с чемпионом Катара, с командой из Китая, которую возглавляет Леонид Викторович Слуцкий. Думаю, это достаточно интересные соперники, не говоря уже о "Сантосе". Все команды — со своим игровым почерком, и нам будет очень интересно узнать что-то новое и посмотреть разные стили разных команд из разных регионов мира», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».