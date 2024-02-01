«Реал» заключил контракт с новым спонсором

Новым партнером мадридскогостанет американская транснациональная компания Hewlett-Packard (HP), сообщает издание AS.

Согласно этому контракту, «сливочные» будут ежегодно получать 70 млн евро в год.

Это уже третий крупный бренд, который появится на форме «Реала» после Fly Emirates и Adidas. Уже в ближайшее время логотип нового спонсора нанесут на рукав игровой футболки.

Известно, что от Adidas «Реал» получает 117 млн в год, а от Fly Emirates — 70 млн. То есть, от своих трех спонсоров мадридский клуб будет иметь в год 250 млн евро.

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Завтра, 2 февраля, будет официально объявлено о заключении договора с Hewlett-Packard.