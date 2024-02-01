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    «Реал» заключил контракт с новым спонсором

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    Новым партнером мадридского «Реала» станет американская транснациональная компания Hewlett-Packard (HP), сообщает издание AS.

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    Согласно этому контракту, «сливочные» будут ежегодно получать 70 млн евро в год.

    Это уже третий крупный бренд, который появится на форме «Реала» после Fly Emirates и Adidas. Уже в ближайшее время логотип нового спонсора нанесут на рукав игровой футболки.

    Известно, что от Adidas «Реал» получает 117 млн в год, а от Fly Emirates — 70 млн. То есть, от своих трех спонсоров мадридский клуб будет иметь в год 250 млн евро.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Завтра, 2 февраля, будет официально объявлено о заключении договора с Hewlett-Packard.

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