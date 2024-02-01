Журналист RMC Sport: Луис Энрике показывает свое презрение, отказываясь отвечать на вопросы

Журналист Даниэль Риоло считает, что главный тренер «Пари Сен-Жермен»неуважительно относится к представителям СМИ.

«Когда Луис Энрике ничего не хочет объяснять или отказывается отвечать на вопросы журналистов, он проявляет презрение к людям.

Когда он не хочет сказать: "Я играл так, я сделал такой выбор".

Он не единственный тренер с подобным отношением, но все забыли, что всем, что у них есть, своим статусом и известностью они обязаны тем, кто смотрит на них и общается с ними.

Половина их зарплаты — от дохода с телевизионных прав, то есть, от людей, которые смотрят телевизор. Он не вправе так относиться к людям, они этого не понимают. Вот что меня в нем раздражает», — приводит слова Риоло RMC Sport.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 после 19 туров.