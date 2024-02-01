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    «Ливерпуль» разгромил «Челси»

    «Ливерпуль» — «Челси»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 22-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» в родных стенах сломил сопротивление «Челси» со счетом 4:1.

    Диогу Жота
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    Диогу Жота

    В составе команды Юргена Клоппа забили Диогу Жота, Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Луис Диас, а за гостей отметился Кристофер Нкунку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Челси 4:1
    Голы: 1:0 Диогу Жота (23'), 2:0 Конор Брэдли (39'), 3:0 Доминик Собослаи (65'), 3:1 Кристофер Нкунку (71'), 4:1 Луис Диас (79') Ливерпуль: Алисон, Конор Брэдли (Трент Александер-Арнольд, 68'), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес (Эндрю Робертсон, 69'), Доминик Собослаи (Харви Эллиотт, 69'), Алексис Мак Аллистер, Кёртис Джонс (Bobby Clark, 83'), Диогу Жота (Коди Матес Гакпо, 68'), Луис Диас, Дарвин Нуньес Челси: Джордже Петрович, Бен Чилвел (Мало Гюсто, 46'), Бенуа Бадьяшиль, Тьяго Силва, Аксель Дисаси, Коул Палмер (Чезаре Казадей, 85'), Рахим Стерлинг, Конор Галлахер (Кристофер Нкунку, 46'), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо (Карни Чуквуэмека, 66'), Чуквунонсо Мадуэке (Михаил Мудрик, 46') Предупреждения: Мойсес Кайседо (11'), Энцо Фернандес (33'), Бен Чилвел (35'), Аксель Дисаси (41'), Дарвин Нуньес (47'), Ибраима Конате (76')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице. У «Челси» 31 балл и десятое место.

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