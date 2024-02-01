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    Левандовский: В прошлом году был момент, когда моя искра погасла

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский высказался о своей игре в прошлом году.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «В 2023-м был момент, когда я почувствовал себя слабее не только психологически, но и физически. В том году все плохое и негативное словно произошло в один момент. Все это накопилось.

    Конечно, я тоже совершал ошибки. Я попал в определенное течение, и мне потребовалось слишком много времени для того, чтобы выбраться, вернуться в норму. А в футболе за неделю-две этого добиться не так-то просто.

    Я вижу признаки того, что хорошие времена еще впереди, но в 2023-м был момент, когда моя искра погасла», — цитирует Левандовского Foot Truck.

    В текущем сезоне на счету Левандовского 20 матчей, в которых он забил восемь мячей.

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