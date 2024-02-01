Корнеев: В «Локомотиве» Хамулич может составить конкуренцию Дзюбе

Бывший тренер сборной Россиивысказался о том, что состав «Локомотива» пополнил форвард «Тулузы»

По мнению Корнеева, боснийцу по силам составить конкуренцию за место в основном составе Артему Дзюбе.

«Хамулич, несмотря на его нулевую статистику в этом сезоне, является интересным футболистом: мощный, быстрый, хорошо цепляется за мяч. Не знаю, в каком он состоянии, но он вполне может составить конкуренцию Дзюбе и другим игрокам.

Также этот игрок взят в аренду с правом выкупа, что тоже хорошо для "Локомотива", так как риски минимальные», — сказал Корнеев «Чемпионату».

Хамулич перешел в «Локомотив» на правах аренды с возможностью выкупа.