Гвардиола отреагировал на уход Хави из «Барселоны»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Хави покинуть «Барселону» по окончании сезона.

«По моему опыту, мы не можем сравнивать давление, которое мы испытываем в Англии, с Испанией. Там в тысячу раз жёстче. Шесть пресс-конференций в неделю, много игр. Давление, которое вы чувствуете в "Барселоне", несопоставимо, чем где-нибудь ещё», — приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.

Хави, в свою очередь, возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года и за это время выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).