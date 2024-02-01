Рио Фердинанд: «Ливерпуль» готов отодвинуть «Манчестер Сити»

Легенда английского «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Челси» со счетом 4:1 в игре 22-го тура АПЛ.

«Знаете что? Сегодня я видел команду, которая готова отодвинуть в сторону "Ман Сити". Я несколько раз наблюдал за матчами "Ливерпуля" в этом сезоне и мне казалось, что они не выкладываются на все сто.

Но сейчас каждый работает так, словно он готов отдать всё. Это был хороший матч в исполнении мерсисайдцев», — цитирует Фердинанда сайт HITC.

Календарь и таблица АПЛ

В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Челси» со счетом 4:1 и сохранил за собой первую строчку в чемпионате.

Голы за мерсисайдцев забивали Диогу Жота, Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Луис Диас. Единственный мяч в составе «Челси» на счету Кристофера Нкунку.