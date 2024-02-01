ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Челси»Рождение звезды. Конор Брэдли правил бал во время разгрома «Челси» «Ливерпулем»
  • 13:19
    • Livesport теперь в Telegram и Вконтакте
    Все новости спорта

    Рио Фердинанд: «Ливерпуль» готов отодвинуть «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Сити
    Легенда английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Челси» со счетом 4:1 в игре 22-го тура АПЛ.

    Рио Фердинанд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рио Фердинанд

    «Знаете что? Сегодня я видел команду, которая готова отодвинуть в сторону "Ман Сити". Я несколько раз наблюдал за матчами "Ливерпуля" в этом сезоне и мне казалось, что они не выкладываются на все сто.

    Но сейчас каждый работает так, словно он готов отдать всё. Это был хороший матч в исполнении мерсисайдцев», — цитирует Фердинанда сайт HITC.

    Календарь и таблица АПЛ

    В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Челси» со счетом 4:1 и сохранил за собой первую строчку в чемпионате.

    Голы за мерсисайдцев забивали Диогу Жота, Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Луис Диас. Единственный мяч в составе «Челси» на счету Кристофера Нкунку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Останется ли «Реал» потенциальным лидером?
  • «Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Прервет ли «МЮ» беспроигрышную серию «Вулвз»?
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Отберет ли «Борнмут» очки у «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нигерия — Ангола
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры