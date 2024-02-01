Абаскаль: Мелешину надо становится зрелым футболистом

Главный тренер московского «Спартака»перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ персонально высказался на пресс-конференции об игре молодых

«Зорин провел небольшой, но интенсивный отрезок в аренде. Сейчас он — полноценный игрок команды. Возраст от 18 до 22 лет очень важен для игрока. Надо получать максимум игрового времени.

Что до Мелешина, считаю, что ему надо играть и расти как футболисту и человеку. Если мы добавим зрелости к его таланту, можем получить хороший результат», — рассказал Абаскаль.

Календарь и таблица РПЛ

В этом сезоне Павел Мелешин сыграл всего 8 матчей, забил 1один гол. Даниил Зорин находился в аренде в минском «Динамо», стал с командой чемпионом Беларуси, сыграл 11 матчей, забил 7 голов.