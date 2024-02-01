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    Абаскаль: Мелешину надо становится зрелым футболистом

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    Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ персонально высказался на пресс-конференции об игре молодых Павла Мелешина и Даниила Зорина.

    Павел Мелешин
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    Павел Мелешин

    «Зорин провел небольшой, но интенсивный отрезок в аренде. Сейчас он — полноценный игрок команды. Возраст от 18 до 22 лет очень важен для игрока. Надо получать максимум игрового времени.

    Что до Мелешина, считаю, что ему надо играть и расти как футболисту и человеку. Если мы добавим зрелости к его таланту, можем получить хороший результат», — рассказал Абаскаль.

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    В этом сезоне Павел Мелешин сыграл всего 8 матчей, забил 1один гол. Даниил Зорин находился в аренде в минском «Динамо», стал с командой чемпионом Беларуси, сыграл 11 матчей, забил 7 голов.

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