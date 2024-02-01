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    Абаскаль рассказал, почему «Спартак» купил Угальде

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание костариканского нападающего Манфреда Угальде.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Ранее сообщалось, что «Спартак» выкупил Угальде у нидерландского «Твенте» за 15 миллионов евро.

    «Мы искали усиление в линию атаки. Нам нужен был нападающий, который хорошо умеет прессинговать, открываться за спину. С Угальде мы усилили нашу атаку.

    Все четыре игрока атаки могут иметь место в основе. Они разноплановые игроки, которые могут усилить игру, исходя из ситуации на поле», — приводит слова испанского специалиста «Чемпионат».

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    • В текущем сезоне Угальде забил девять мячей и сделал семь результативных передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

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