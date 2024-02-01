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    Абаскаль: Бабич и Джикия могут выйти вместе, если только у «Спартака» не останется защитников

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о будущем защитника Георгия Джикии.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Контракт Джикии? Это вопрос к руководству и спортивному директору. Я работаю только над футболом.

    Джикия и Бабич одновременно на поле? Нет. Мы хотим, чтобы один из защитников был правоногим. Если только у нас не останется защитников, тогда Бабич и Джикия могут выйти вместе в центре защиты», — цитирует Sport24 испанского специалиста.

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    • Напомним, действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона.

    Transfermarkt оценивает стоимость Джикии в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в российской Премьер-лиге шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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