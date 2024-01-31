Хави высказался о возможном возвращении в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны»не исключает, что в будущем снова может оказаться в каталонском клубе.

Ранее Хави объявил об уходе со своего поста после завершения текущего сезона. Свое решение он озвучил после домашнего поражения от «Вильярреала» (3:5).

«Я не исключаю возвращения. "Барса" может рассчитывать на меня во всем, но я думаю, что сейчас, мне кажется, я ей не нужен. Я уже принял решение.

Я думаю, что работа не ценится», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании после 21 тура.

В ближайшем матче «Барселона» сыграет 31 января на своем поле с «Осасуной». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.