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    Хави высказался о возможном возвращении в «Барселону»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави не исключает, что в будущем снова может оказаться в каталонском клубе.

    Хави
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    Хави

    Ранее Хави объявил об уходе со своего поста после завершения текущего сезона. Свое решение он озвучил после домашнего поражения от «Вильярреала» (3:5).

    «Я не исключаю возвращения. "Барса" может рассчитывать на меня во всем, но я думаю, что сейчас, мне кажется, я ей не нужен. Я уже принял решение.

    Я думаю, что работа не ценится», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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    В ближайшем матче «Барселона» сыграет 31 января на своем поле с «Осасуной». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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