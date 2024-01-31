Тен Хаг: Дело Рашфорда закрыто, он взял на себя ответственность

«Дело Маркуса закрыто. Он взял на себя ответственность, всё остальное — вопросы внутреннего порядка. На этом всё. Неуважение? Ничего общего с этим.
Клуб опубликовал предельно ясное заявление, сейчас мы должны сосредоточиться на победах в футбольных матчах», — приводит слова тен Хага известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее экс-футболист «Челси» Крис Саттон высказался о ситуации с форвардом «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом.
В нынешнем сезоне нападающий провел 20 матчей за «манкунианцев» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.