Тен Хаг: Дело Рашфорда закрыто, он взял на себя ответственность

Главный тренеррассказал об инциденте, в котором нападающий командыпосетил ночной клуб в Белфасте.

«Дело Маркуса закрыто. Он взял на себя ответственность, всё остальное — вопросы внутреннего порядка. На этом всё. Неуважение? Ничего общего с этим.

Клуб опубликовал предельно ясное заявление, сейчас мы должны сосредоточиться на победах в футбольных матчах», — приводит слова тен Хага известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее экс-футболист «Челси» Крис Саттон высказался о ситуации с форвардом «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом.

В нынешнем сезоне нападающий провел 20 матчей за «манкунианцев» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.