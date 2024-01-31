Мерсон: Сейчас предпочтительно было бы работать с игроками «Арсенала», чем с футболистами «Барселоны»

Экс-футболиствысказался о возможном уходе главного тренера «канониров»

«Микель сказал, что его расстроили разговоры о том, что он должен заменить Хави в "Барселоне". Он опроверг эти слухи. И мы должны верить ему на слово. На сегодняшний день многое изменилось, и сейчас "Арсенал", как я думаю, сильнее "Барселоны".

15 лет назад любой игрок или тренер хотел оказаться в "Реале" или "Барсе". Сейчас ситуация изменилась. Сейчас в принципе предпочтительнее было бы работать с игроками "Арсенала", чем с футболистами каталонцев», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Ранее Артета жестко отреагировал на слухи о возможном уходе из «Арсенала».

В нынешнем сезоне «канониры» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 46-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Артеты сыграют против «Ливерпуля» 4-го февраля.