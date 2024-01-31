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    Мерсон: Сейчас предпочтительно было бы работать с игроками «Арсенала», чем с футболистами «Барселоны»

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    Экс-футболист «Арсенала» Пол Мерсон высказался о возможном уходе главного тренера «канониров» Микеля Артеты в «Барселону».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Микель сказал, что его расстроили разговоры о том, что он должен заменить Хави в "Барселоне". Он опроверг эти слухи. И мы должны верить ему на слово. На сегодняшний день многое изменилось, и сейчас "Арсенал", как я думаю, сильнее "Барселоны".

    15 лет назад любой игрок или тренер хотел оказаться в "Реале" или "Барсе". Сейчас ситуация изменилась. Сейчас в принципе предпочтительнее было бы работать с игроками "Арсенала", чем с футболистами каталонцев», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

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    • Ранее Артета жестко отреагировал на слухи о возможном уходе из «Арсенала».

    В нынешнем сезоне «канониры» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 46-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Артеты сыграют против «Ливерпуля» 4-го февраля.

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