В 23:15 31.01.2024 Ливерпуль и Челси начнут матч в английской футбольной Премьер-лиге.

Ливерпуль — Челси

Последний матч между собой: Челси — Ливерпуль 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.43 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ливерпуль»).

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