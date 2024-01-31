Лидер турнирной таблицы чемпионата Англии «Ливерпуль» дома сыграет с «Челси». За ходом матча 22-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 23:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 48 очков в 21-м матче. На счету «красных» 14 побед, 6 ничьих и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 47:18.

На прошлой неделе «Ливерпуль» сыграл два кубковых матча и оба из них оказались успешными для дружины Юргена Клоппа. Сначала мерсисайдцы в ответной встрече 1/2 финала сыграли с «Фулхэмом» вничью (1:1), которая позволила им пробиться в финал турнира. Спустя четыре дня «красные» оформили путевку в 1/8 финала Кубка Англии, уверенно обыграв «Норвич» (5:2).

Общая беспроигрышная серия «Ливерпуля» во всех турнирах составляет 10 матчей. В крайнем туре АПЛ подопечные Юргена Клоппа разгромили на выезде «Борнмут» (4:0).

«Челси»

«Челси» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко в 21-м матче. Лондонцы одержали 9 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 35:31.

Перед матчем с «Ливерпулем» подопечные Маурисио Почеттино принимали «Астон Виллу» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Встреча завершилась нулевой ничьей и теперь командам предстоит провести переигровку в Бирмингеме.

До матча с «вилланами» лондонцы со счетом 6:1 разгромили «Мидлсбро» в ответной встрече полуфинала Кубка английской лиги (6:1), оформив путевку в решающий матч. Что касается чемпионата Англии, то здесь дела у «синих» начинают постепенно налаживаться. «Челси» выиграл в трех последних матчах с общим счетом 6:3, одержав победы над «Кристал Пэлас» (2:1), «Лутоном» (3:2) и «Фулхэмом» (1:0).

Личные встречи

В матче первого круга текущего сезона АПЛ команды сыграли вничью — 1:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Ливерпуля» 4 победы, «Челси» оказался сильнее в одной встрече и еще 5 раз команды не смогли выявить победителя.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» с коэффициентом 2.43.