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    Анчелотти — о решении Хави: Я ожидал этого

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о решении Хави покинуть пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я ожидал этого. Я очень уважаю Хави и всех своих коллег. Я понимаю его решение.

    Давление? Я сам с этим сталкивался. Когда я начинал карьеру в Серии Б, то сказал своему ассистенту, что с таким давлением не доработаю до 2000 года. Теперь я вижу, что давление — это топливо», — цитирует Анчелотти Marca.

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    • Напомним, что в январе этого года Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончанию нынешнего сезона. «Сине-гранатовые» занимают третье место в таблице Примеры с 44 очками в активе.

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