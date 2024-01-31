Анчелотти — о решении Хави: Я ожидал этого

Главный тренервысказался о решениипокинуть пост главного тренерапо окончании сезона.

«Я ожидал этого. Я очень уважаю Хави и всех своих коллег. Я понимаю его решение.

Давление? Я сам с этим сталкивался. Когда я начинал карьеру в Серии Б, то сказал своему ассистенту, что с таким давлением не доработаю до 2000 года. Теперь я вижу, что давление — это топливо», — цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что в январе этого года Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончанию нынешнего сезона. «Сине-гранатовые» занимают третье место в таблице Примеры с 44 очками в активе.