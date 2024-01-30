Хави о работе тренером в «Барселоне»: Создается ощущение, что ты постоянно рискуешь жизнью

Главный тренервысказался о специфике работы на должности наставника «сине-гранатовых».

«Каждый день тебя заставляют чувствовать себя бесполезным. Пеп (Гвардиола) уже говорил мне об этом. И я видел, как страдал Луис Энрике.

Нам нужно хорошенько задуматься. У нас есть проблемы с требованиями на этой должности. Создается ощущение, что ты постоянно рискуешь жизнью. Вот почему я говорю, что это жестокая работа», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что в январе этого года Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончанию нынешнего сезона. «Сине-гранатовые» занимают 4-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе.

В следующем матче «Барселона» сыграет против «Осасуны» в рамках 20-го тура Примеры 31-го января в 21:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.