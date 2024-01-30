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    Хави о работе тренером в «Барселоне»: Создается ощущение, что ты постоянно рискуешь жизнью

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о специфике работы на должности наставника «сине-гранатовых».

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    «Каждый день тебя заставляют чувствовать себя бесполезным. Пеп (Гвардиола) уже говорил мне об этом. И я видел, как страдал Луис Энрике.

    Нам нужно хорошенько задуматься. У нас есть проблемы с требованиями на этой должности. Создается ощущение, что ты постоянно рискуешь жизнью. Вот почему я говорю, что это жестокая работа», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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    • Напомним, что в январе этого года Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончанию нынешнего сезона. «Сине-гранатовые» занимают 4-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе.

    В следующем матче «Барселона» сыграет против «Осасуны» в рамках 20-го тура Примеры 31-го января в 21:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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