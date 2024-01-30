Стало известно, когда Мбаппе объявит о своем решении по будущему

Нападающий «Пари Сен-Жермен»в ближайшее время сообщит о своем решении относительно будущего.

По информации испанского журналиста Хосе Феликса Диаса, француз планирует сделать соответствующее заявление на этой неделе.

Ранее появилась информация, что Мбаппе придется пойти на серьезные уступки по зарплате ради перехода в «Реал».

Некоторые СМИ утверждают, что француз просит у «Реала» пятилетний контракт на 70 миллионов евро за сезон.

Также сообщалось, что «ПСЖ» пока не предлагал Килиану продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года.