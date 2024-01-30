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    Стало известно, когда Мбаппе объявит о своем решении по будущему

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в ближайшее время сообщит о своем решении относительно будущего.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации испанского журналиста Хосе Феликса Диаса, француз планирует сделать соответствующее заявление на этой неделе.

    Ранее появилась информация, что Мбаппе придется пойти на серьезные уступки по зарплате ради перехода в «Реал».

    Некоторые СМИ утверждают, что француз просит у «Реала» пятилетний контракт на 70 миллионов евро за сезон.

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