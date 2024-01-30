Стало известно, когда Мбаппе объявит о своем решении по будущему

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
По информации испанского журналиста Хосе Феликса Диаса, француз планирует сделать соответствующее заявление на этой неделе.
Ранее появилась информация, что Мбаппе придется пойти на серьезные уступки по зарплате ради перехода в «Реал».
Некоторые СМИ утверждают, что француз просит у «Реала» пятилетний контракт на 70 миллионов евро за сезон.
Также сообщалось, что «ПСЖ» пока не предлагал Килиану продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года.