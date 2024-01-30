Клопп отреагировал на слова ван Дейка о возможном уходе из «Ливерпуля»

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что после завершения сезона «Ливерпуль» могут покинуть сразу три ключевых игрока — ван Дейк, а также Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд. Их контракты с клубом рассчитаны до июня 2025 года.
«Я бы всем рекомендовал сохранять спокойствие. Никто не должен волноваться, уверен в этом на сто процентов.
Не забывайте, что этим игрокам нравится в "Ливерпуле", это надо тоже учитывать», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.
Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.