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    Клопп отреагировал на слова ван Дейка о возможном уходе из «Ливерпуля»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал недавнее заявление Вирджила ван Дейка, который намекнул на возможный уход из команды.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Сообщалось, что после завершения сезона «Ливерпуль» могут покинуть сразу три ключевых игрока — ван Дейк, а также Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд. Их контракты с клубом рассчитаны до июня 2025 года.

    «Я бы всем рекомендовал сохранять спокойствие. Никто не должен волноваться, уверен в этом на сто процентов.

    Не забывайте, что этим игрокам нравится в "Ливерпуле", это надо тоже учитывать», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

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    • Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

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