Клопп отреагировал на слова ван Дейка о возможном уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал недавнее заявление , который намекнул на возможный уход из команды.

Сообщалось, что после завершения сезона «Ливерпуль» могут покинуть сразу три ключевых игрока — ван Дейк, а также Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд. Их контракты с клубом рассчитаны до июня 2025 года.

«Я бы всем рекомендовал сохранять спокойствие. Никто не должен волноваться, уверен в этом на сто процентов.

Не забывайте, что этим игрокам нравится в "Ливерпуле", это надо тоже учитывать», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.