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    Клопп: Ситуация не обстоит так, что футболисты уже одной ногой в другом месте

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем футболистов английского коллектива после его ухода летом.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Парням нравится это место. Я знаю это точно. Ситуация не обстоит так, что они уже одной ногой в другом месте.

    Клуб уже некоторое время знал о моем уходе. Они могли бы использовать это время и продлить контракты с игроками. Тогда я мог бы сказать: "Кстати, меня здесь больше не будет", а они ответили бы: Нам никто об этом не говорил. Нельзя так работать, особенно с нашими отношениями. Времени еще достаточно, чтобы все сделать.

    Всегда было ясно, что внешний мир не даст ни секунды, чтобы все осмыслить. Следующим вопросом будет: Что вы будете делать дальше? Дайте нам передышку. Раз я еще здесь, нам нужно работать на перспективу. Это совершенно нормально.

    Никто не должен беспокоиться. Я знал, что так будет, потому что вы с нетерпением ждете возможности задать такие вопросы. Этот клуб стабилен на 100%, и все будет хорошо, я уверен на 100%. Мы должны пройти через это, ответить на ваши вопросы и дать некоторые ответы. Вот как это бывает.

    Нашим болельщикам я бы порекомендовал сохранять спокойствие. В данный момент беспокоиться не о чем. Мы в этом сезоне, и все эти разговоры могут быть частью возможного отвлечения внимания в этом сезоне.

    Ребята должны думать о разных вещах, это право человека. Это то, что нужно сделать непосредственно перед тем, как принять какое-то решение, и это совершенно нормально», — приводит слова Клоппа ВВС.

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