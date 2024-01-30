Клопп: В «Челси» не только невероятное количество игроков, но и невероятное количество травм

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча против

«Очевидно, что в "Челси" не только невероятное количество игроков, что всем известно, но и невероятное количество травм. Думаю, что сейчас они смогли собрать основной состав. У них есть конфигурация полузащиты, в которой они хотят играть. Впереди у них есть футболисты, на которых они хотят играть.

Долгое время они не могли так выстроиться, но сейчас это совсем другое дело. Вот почему, если вы взглянете на эту команду, то поймёте, что это очень, очень хорошая футбольная команда, хоть и пока что это не видно по таблице», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Встреча «Ливерпуля» и «Челси» состоится 31 января.