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    Клопп: В «Челси» не только невероятное количество игроков, но и невероятное количество травм

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Челси».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Очевидно, что в "Челси" не только невероятное количество игроков, что всем известно, но и невероятное количество травм. Думаю, что сейчас они смогли собрать основной состав. У них есть конфигурация полузащиты, в которой они хотят играть. Впереди у них есть футболисты, на которых они хотят играть.

    Долгое время они не могли так выстроиться, но сейчас это совсем другое дело. Вот почему, если вы взглянете на эту команду, то поймёте, что это очень, очень хорошая футбольная команда, хоть и пока что это не видно по таблице», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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