Каземиро: Рэтклифф вернет «Манчестер Юнайтед» на максимально возможный уровень

Полузащитниквысказался о наставнике командыи новом владельце клуба

«Я не тот человек, который определяет, кто должен быть тренером. У нас есть для этого квалифицированные люди, но тен Хаг показал в прошлом сезоне, что он может вывести "Манчестер Юнайтед" на другой уровень. В минувшем сезоне у нас действительно был хороший рост и команда прогрессировала.

Рэтклифф? Он уже представился нам. Я думаю, что с его менталитетом победителя и опытом он вернёт "Манчестер Юнайтед" на максимально возможный уровень. Мы очень хотим учиться и прогрессировать для того, чтобы вывести клуб на самые высокие позиции», — приводит слова Каземиро CNN.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.