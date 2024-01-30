Холанн сыграет за «Ман Сити» в матче с «Бернли»

Нападающий «Манчестер Сити»восстановился после травмы и готов сыграть в матче с «Бернли» в 22-м туре АПЛ. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Холанн будет в заявке на матч. Он вернулся.

Мы становимся сильнее, когда нам доступен весь состав, а Эрлинг — очень важный игрок для команды. Он уже хорошо себя чувствует», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В текущем сезоне Холанн провел в чемпионате Англии 15 матчей, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Матч «Манчестер Сити» — «Бернли» пройдет 31 января, начало — в 22:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.