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    Гвардиола: Тренировать в Испании в тысячу раз сложнее, чем в АПЛ

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на решение Хави покинуть «Барселону» по окончании текущего сезона.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «По моему опыту, нельзя сравнивать давление здесь, в Англии, с давлением в Испании. Тренировать в Испании в тысячу раз сложнее, чем здесь. В Англии идеальная среда для тренеров. Конечно, здесь много игр, шесть пресс-конференций в неделю и матч каждые три дня. Но давление, которое ты испытываешь в "Барселоне", не сравнить с давлением в любом другом клубе. Я прекрасно понимаю Хави», — приводит слова Гвардиолы AS.

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