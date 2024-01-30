Гвардиола: Тренировать в Испании в тысячу раз сложнее, чем в АПЛ

Главный тренеротреагировал на решениепокинутьпо окончании текущего сезона.

«По моему опыту, нельзя сравнивать давление здесь, в Англии, с давлением в Испании. Тренировать в Испании в тысячу раз сложнее, чем здесь. В Англии идеальная среда для тренеров. Конечно, здесь много игр, шесть пресс-конференций в неделю и матч каждые три дня. Но давление, которое ты испытываешь в "Барселоне", не сравнить с давлением в любом другом клубе. Я прекрасно понимаю Хави», — приводит слова Гвардиолы AS.

Напомним, что в январе этого года Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончанию нынешнего сезона. «Сине-гранатовые» занимают 4-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе.