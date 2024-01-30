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    Гвардиола: У меня есть все, о чем только может мечтать тренер

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, может ли покинуть свой пост после окончания нынешнего сезона.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «У меня есть всё, о чем только может мечтать тренер. Как они (футболисты) меня поддерживают. За семь лет у нас сменилось много игроков, но все они невероятно поддерживали меня. Хороший коллектив.

    У меня есть всё. Я чувствую себя прекрасно. Конечно, однажды всё закончится, но сейчас я об этом не думаю», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсетях.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне «горожане» под руководством Гвардиолы оформили требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

    В сезоне 2023/2024 «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 43 очками в активе. В следующем матче «горожане» сыграют против 31-го января против «Бернли» в 22:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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