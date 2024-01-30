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    Гендиректор «Баварии» о желании Тухеля возглавить клуб Примеры: Я удивлён тем, как эту ситуацию раздули

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    Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен высказался о возможном уходе главного тренера команды Томаса Тухеля.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Нам не следует так нервничать по этому поводу. Когда тренера нанимают на работу, ему, как правило, не предлагают контракт, рассчитанный до пенсии.

    Для меня является совершенно нормальным, если Томас говорит что-то вроде этого. Тем более он сказал это не просто так, ему был задан соответствующий вопрос на открытой сессии с вопросами от журналистов и фанатов. Гораздо больше я удивлён тем, как эту ситуацию раздули.

    Томас работает здесь с большой страстью и энергией. Он хочет достичь определённых высот вместе с нами, а мы вместе с ним», — приводит слова Дрезена Bayern & Germany.

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  • 24/01/2024

    • Ранее появились слухи о возможном назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера «Барселоны».

    Напомним, что немецкий специалист возглавил «Баварию» в марте 2023-го года. После 19-и туров мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 47-ю очками в активе.

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