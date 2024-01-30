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    Аршавин отреагировал на переход Угальде в «Спартак»

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    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе форварда Манфреда Угальде в «Спартак».

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Московскому "Спартаку" нужен был нападающий. Раз они сделали на него ставку, ну значит, это их выбор. Он должен был за 6 млн евро поехать, а "Спартак" за 13 взял. "Надбавка за Россию" раньше была в два раза дороже, а теперь — в два с половиной», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне 21-летний Угальде в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах забил 9 мячей и сделал 7 голевых передач.

    «Спартак» закончил первую часть чемпионата России-2023/24 на пятом месте в РПЛ.

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