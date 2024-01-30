Аршавин отреагировал на переход Угальде в «Спартак»

Экс-футболист «Зенита»высказался о переходе форварда Манфреда Угальде в «Спартак».

«Московскому "Спартаку" нужен был нападающий. Раз они сделали на него ставку, ну значит, это их выбор. Он должен был за 6 млн евро поехать, а "Спартак" за 13 взял. "Надбавка за Россию" раньше была в два раза дороже, а теперь — в два с половиной», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 21-летний Угальде в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах забил 9 мячей и сделал 7 голевых передач.

«Спартак» закончил первую часть чемпионата России-2023/24 на пятом месте в РПЛ.